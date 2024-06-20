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Предпринимателям и крупному бизнесу упростят онлайн-оплату таможенных платежей

Российский банк отменит комиссию при онлайн-оплате таможенных платежей

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Газпромбанк» отменяет комиссию при онлайн-оплате таможенных платежей для юрлиц и ИП, сообщает пресс-служба банка.

Банк отменит комиссию с использованием таможенной карты «Мир» для тех, кто до 31 декабря 2024 года подключит сервис онлайн-оплаты таможенных платежей и совершит не менее 1 платежа в течение 3 месяцев с даты подключения.

«Рынок трансграничной торговли – один из самых сложных и динамичных в настоящее время. Нам важно предложить клиентам эффективный сервис, который упрощает их ежедневную работу», — отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Андрей Королев.

С помощью сервиса в личном кабинете клиент сможет не только проводить таможенные платежи, но и формировать отчетность в режиме реального времени, выгружать отчеты по более чем 10 критериям.

Как отметил Королев, для клиентов-экспортеров и импортеров важно иметь возможность уплачивать пошлины в адрес ФТС России в любое время, включая выходные и праздничные дни.

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