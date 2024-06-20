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Индийская рупия достигла рекордного минимума

Курс индийской рупии к доллару обвалился до рекордно низкого уровня

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Global Look Press

Курс индийской валюты в четверг, 20 июня, установил исторический антирекорд, опустившись до 83,36 рупии за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:30 по московскому времени курс составил 83,6 рупии за доллар.

Предыдущий минимум был установлен в апреле. Тогда курс национальной валюты Индии падал до 83,57 рупии за доллар.

Тем не менее рупия по-прежнему остается самой прибыльной валютой в Азии в этом году после гонконгского доллара.

Слабость рупии долго не продолжится, поддержку ей оказывает политика центробанка Индии, отметил валютный стратег Malayan Banking Шон Лим. Регулятор старается держать рупию в узком диапазоне, одновременно увеличивая свои запасы иностранной валюты до рекордно высокого уровня для защиты нацвалюты.

Накануне курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года.

Ранее был назван предел укрепления рубля к доллару.

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