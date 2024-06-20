В Турции нашли способ решить проблему расчетов с Россией

Золото можно использовать как альтернативу доллару в турецко-российской торговле. С таким предложением выступил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Его слова приводит РИА Новости.

«Во время санкционного процесса возможность расплачиваться золотом будет выгодна обеим странам», — уверен обозреватель.

Драгоценный металл можно будет использовать для расчетов, если центральные банки России и Турции зафиксируют в нем стоимость рубля и лиры, отметил Беюкшахин.

Москве и Анкаре следует активнее работать над решением проблемы с платежами, подытожил экономист.

До этого турецкий историк, политический аналитик Мехмет Перинчек обвинил Запад в попытке подорвать экономику Турции через антироссийские санкции. По мнению Перинчека, цель США заключается в том, чтобы страна не сопротивлялась планам Белого дома.

Ранее в Турции рассказали, придется ли стране покинуть НАТО после вступления в БРИКС.