Япония закупилась морскими ежами у России

Япония в апреле купила у России морских ежей на 1,5 млрд иен (около 900 млн рублей). Объем импорта на 45% превысил показатель за аналогичный период 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику.

При этом Россия в апреле была единственным поставщиком этого деликатеса на японский рынок.

Накануне сообщалось о резком сокращении товарооборота Японии и России в мае. Объем торговли между странами по итогам последнего весеннего месяца сократился на 29,4% год к году и составил 92 млрд иен. Более того, в Токио заявили о подготовке новых санкций против третьих стран, работающих с РФ.

До этого стало известно, что торговый оборот России и Евросоюза в апреле снизился на 6% месяц к месяцу и составил €5,6 млрд. Это минимальный показатель с января 2000 года.

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