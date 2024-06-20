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В Сбербанке сообщили дату начала работы для юрлиц в Донецке и Луганске

Зампред Сбербанка Попов: с 25 июня начнем работу с юрлицами в Донецке и Луганске

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Александр Полегенько/РИА Новости

Сбербанк с 25 июня начнет официальное обслуживание юридических лиц в таких городах, как Донецк и Луганск. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, банк готов предложить таким клиентам в том числе поддержку в открытии бизнеса и помощь в создании новых расчетных счетов.

«Также мы сможем предложить получение токенов Федеральной налоговой службы (ФНС) для работы с отчетностью», — добавил Попов.

Он заметил, что в Донецке и Луганске будет свободно осуществляться и расчетно-кассовое обслуживание таких клиентов.

В пресс-службе Сбербанка добавили «Газете.Ru», что с 25 июня юридические лица в Луганской народной республике (ЛНР) смогут получать услуги «Сбера» в офисе МФЦ, расположенном в Луганске.

Также представитель банка уточнил, что на следующей неделе заработает несколько полноформатных офисов организации в ДНР и ЛНР.

В отделениях будет доступны все основные банковские продукты для физических лиц и юридических лиц, а также установка мобильного приложения, заключили в пресс-службе Сбербанка.

Первые десять банкоматов Сбера начали работать в ДНР и ЛНР в начале июня. При этом к 1 июля ожидается, что в ДНР и ЛНР будет уже 50 банкоматов.

Ранее в Сбере раскрыли данные о запуске льготной ипотеке в ДНР и ЛНР.

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