Назван предел укрепления рубля

В отсутствие мер по сдерживанию укрепления рубля и сохранении проблем с оплатой импорта российская валюта может подорожать до 71–81 рубля за доллар, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его слова приводит газета «Ведомости».

Юань может перейти в диапазон 10–11 рублей уже в ближайшее время, добавил эксперт.

При этом если регуляторы введут меры по сдерживанию курса рубля или Россия полностью восстановит платежи с дружественными странами, курс российской валюты может вернуться к 90 рублей за доллар и 12 рублей за юань, отметил Васильев.

Накануне курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей впервые с весны 2023 года.

До этого биткоин подешевел до минимума с середины мая.

Ранее были названы основные причины привязанности россиян к доллару и евро.