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Названо самое популярное направление для перелетов этим летом

«Авиасейлс»: на Сочи пришлось каждое пятое бронирование авиабилетов в июне

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Shutterstock

На Сочи пришлось 21% всех бронирований перелетов этим летом. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».

Больше всех курортный город любят туристы из Москвы — 33% от всех купленных билетов в Сочи, а отдыхать в среднем планируют девять дней. Каждое пятое бронирование из столицы приходится на пассажиров с детьми.

9% билетов в Сочи купили жители Санкт-Петербурга. Туристы проведут на отдыхе в среднем 10 дней. 19% петербуржцев отправится в Сочи с детьми.

5% отдыхающих прилетят на курорт из Екатеринбурга. Туристы проведут в городе чуть больше недели. При этом четверть екатеринбуржцев отправится в Сочи с детьми. Такая же доля бронирований у туристов из Уфы. С детьми полетят 27% пассажиров. Уфимцы проведут в Сочи в среднем восемь дней.

На путешественников из Красноярска приходится еще 4% авиабилетов, а отдыхать в среднем они планируют и вовсе 11 дней. Треть туристов прилетят в Сочи с детьми.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне активно бронируют отели за рубежом на июль.

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