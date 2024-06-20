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ФНС заблокировала счета блогера Наки в России

ФНС заблокировала счета блогера Наки за налоговый долг почти в 98 тысяч рублей

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macknack/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Майкла Наки за налоговый долг в 97 804 рубля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В России у него осталось ИП.

Кроме того, суд оштрафовал Наки на 30 тысяч рублей за то, что он не оповещает зрителей о своем статусе иностранного агента.

В настоящее время Наки находится за границей. В сентябре 2022 года Минюст России внес его в список иностранных агентов.

В августе прошлого года Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки к 11 годам колонии по делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. Также блогеру запретили в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Прокурор запрашивал для Наки 13 лет колонии.

Согласно информации следствия, в марте 2022 года блогер, находясь за пределами России, снял и разместил на платформе YouTube видеоролик с недостоверной информацией о российской армии.

Ранее суд признал законным приговор Наки за фейки о ВС РФ.

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