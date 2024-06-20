Арбитражный суд полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Commerzbank

Российский суд удовлетворил иск компании «Русхимальянс», созданной «Газпромом» и «Русгаздобычей» для управления интегрированным комплексом по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги, к немецкому Commerzbank. Об этом со ссылкой на арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает ТАСС.

Арбитражный суд признал иск российской компании обоснованным и полностью удовлетворил его на сумму €94,92 млн.

До этого сообщалось, что суд принял обеспечительные меры по заявлению «Русхимальянса» к немецким банкам Bayerische и Landesbank.

29 мая сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса».

18 мая суд наложил арест на активы немецкого Commerzbank на €94 млн.

Ранее «Русхимальянс» подал в суд новый иск к германской Linde и ее российским «дочкам».