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Новый сервис по продаже вторичного жилья объединит риелторов и покупателей

Новый сервис для продажи квартир с помощью риелторов объединил 133 агентства

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Shutterstock

«Авито Недвижимость» тестирует сервис по продаже вторичного жилья «Комфортная сделка». В настоящий момент к нему присоединились 133 агентства недвижимости из разных регионов России, сообщили в компании.

Сервис позволяет собственникам недвижимости на вторичном рынке — квартир, домов, коттеджей или таунхаусов — продать жилье с участием риелторов и поддержкой со стороны платформы «Авито Недвижимость».

Участниками программы становятся представители агентств недвижимости, которые обладают высоким уровнем профессионализма. При подключении к сервису агенты получают постоянный поток клиентов, готовых к сотрудничеству.

Агенты сопровождают собственников на всех этапах продажи объекта — оценивают рыночную стоимость, ищут покупателей, показывают квартиру, собирают документы, помогают сторонам при заключении сделки и взаиморасчетах.

Для повышения заметности объявления на платформе, «Авито Недвижимость» предоставляет агентам возможности по продвижению в выдаче объявлений, которые они составляют и публикуют для владельца объекта.

По данным платформы, объявления с продвижением получают в 2-3 раза больше просмотров и до 50% больше звонков и сообщений со стороны потенциальных покупателей.

По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, согласно проведенному компанией исследованию, за последние три года 74% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья и 45% — при продаже.

«При этом на фоне высоких ставок по ипотеке продавать «вторичку» стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта», — констатировал он.

Еремкин отметил, что в условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников. Именно поэтому риелторы стали ключевой составляющей нового сервиса.

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