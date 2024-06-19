«Роснефть» повысила эффективность работы трубопроводов в Башкирии

Масштабирование инновационного способа ремонта высокотоннажных трубопроводов позволило «Башнефти», входящей в в структуру «Роснефти», обеспечить дополнительную поставку 9,5 тыс. тонн товарной нефти в 2023 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Как уточнили в «Роснефти», новый метод ремонта был впервые введен в эксплуатацию в 2021 году специалистами «Башнефть-Добыча».

«Технологический процесс предусматривает проведение монтажа оборудования на трубопроводе, который продолжает работать под давлением. На каждой стороне участка, который требует ремонта или замены, устанавливаются запирающие устройства, при этом поток нефти направляется через обходной путь», — объяснили в компании.

При этом за счет использования данного способа ремонта трубопроводов удалось исключить потери нефти, которые ранее считались неизбежными. Кроме того, новый подход позволяет значительно увеличить уровень промышленной безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении ремонта.

Напомним, развитие технологического потенциала стало одним из основных элементов стратегии «Роснефть‑2030». Компания уделяет высокое внимание инновационной деятельности и определяет технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.