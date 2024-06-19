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Средний срок кредитов под залог имущества в России установил исторический рекорд

Средний срок кредитов под залог в РФ достиг рекордных шести лет и трех месяцев

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Depositphotos

Средний срок наличных кредитов под залог имущества в России по итогам апреля вырос на 10 месяцев по сравнению с мартовским показателем и достиг шести лет и трех месяцев. Это новый исторический рекорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за апрель россияне взяли в общей сложности 14,07 тыс. таких кредитов на 18,65 млрд рублей. Средний размер кредита составил 1,33 млн рублей (+2% к марту). В качестве залога принимаются ценные бумаги, транспортные средства, недвижимость, оборудование.

В мае сообщалось, что россияне в 2024 году впервые стали закладывать автомобили стоимостью от 1 млн рублей.

До этого стало известно, что за последний год средний чек потребительского кредита в России вырос на четверть, до 640 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли гасить ипотеку досрочно.

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