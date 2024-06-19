Бензин подорожал до максимума с апреля

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду поднялась до максимума с апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 1,48%, достигнув отметки 50 357 рублей за тонну. Цена Аи-95 выросла на 0,84%, до 57 463 рублей за тонну.

В то же время летний дизель подорожал на 0,61%, до 60 908 рублей за тонну. Самый резкий рост показал СУГ — до 16 697 рублей (+11,66%).

Между тем цены на другие виды топлива демонстрировали снижение. Так, мазут по итогам торгов в среду подешевел на 2,37%, опустившись до 28 573 рублей, а цена топлива для реактивных двигателей упала на 2,88%, до 76 567 рублей.

В конце мая правительство РФ временно остановило запрет на продажу бензина за рубеж. Решение было принято из-за насыщения внутреннего рынка топлива, опасений затоваривания НПЗ и необходимости освободить порты от бензина, предназначенного на экспорт. Ограничения сняты на период до 30 июня.

Ранее россиянам пообещали, что цены на бензин в июле останутся прежними.