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«Домклик» запустил сервис краткосрочной аренды жилья

Создатели сервиса краткосрочной аренды жилья гарантировали безопасность сделок

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Shutterstock

В России появился сервис краткосрочной аренды жилья «Домклик24». Об этом на конференции Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Представитель компании уточнил, что собственники квартир и управляющие жилой недвижимостью могут размещать на сервисе свои объекты и управлять бронированием. А гостям «Домклик24» поможет подбирать жилье для посуточной аренды.

Сейчас на Домклик24 можно размещать квартиры и апартаменты, расположенные в России, но в будущем компания планирует добавить другие типы объектов и расширить географию.

Комиссия сервиса составит 5% от выручки владельца жилья.

«Домклик» проводит расчеты между арендодателем и гостем.

Бронируя объект, арендатор вносит 100-процентную предоплату на платформе. Хозяин получает уведомление о бронировании и подтверждает или отменяет его. Деньги ему поступают от «Домклик24» только после того, как гость выезжает из жилья.

Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.

Алексей Лейпи назвал развитие высокочастотных сервисов важным направлением работы команды «Домклик».

Он напомнил, что осенью прошлого года компания запустила сервис «Моя недвижимость» для решения различных задач, связанных с жильем, — от переезда до сбора показаний счетчиков.

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