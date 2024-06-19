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Наследница из Австрии раздала €25 млн полученного состояния

Наследница основателя концерна BASF раздала €25 млн состояния 77 организациям

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Австрии наследница основателей химического концерна BASF Марлен Энгельхорн решила раздать почти €25 млн из полученного от бабушки состояния на социальные, образовательные, экологические и другие значимые инициативы. Об этом пишет газета Kurier.

В начале этого года 32-летняя австрийка создала «Добрый совет по перераспределению». В него вошли 50 человек, которые должны были определить, куда потратить €25 млн.

По решению совета, крупнейшим получателем денег из наследства Энгельхорн станут организация в сфере охраны природы Naturschutzbund Österreich (ей перечислят €1,6 млн) и помогающая бездомным Neunerhaus (€1,59 млн).

Во время распределения основное внимание уделялось таким вопросам, как серьезность организаций и то, как можно использовать деньги так, чтобы это имело долгосрочный эффект.

Деньги будут поступать организациям в течение трех-пяти лет несколькими траншами.

До этого Forbes признал индийского бизнесмена Амбани богатейшим наследником мира.

Ранее россиянам рассказали, чем чревато вступление в наследство.

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