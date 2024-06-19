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Евросоюз намерен ввести новые санкции против российских бизнесменов

EUobserver: Евросоюз внесет 20 физлиц и 22 юрлица в 14-й пакет санкций против РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) намерен внести в черный список более 20 физических и 22 юридических лица в рамках 14-го пакета санкций против России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.

По данным портала, в числе прочих в списке окажется певица Полина Гагарина.

До этого EUobserver сообщал, что страны ЕС планируют к началу саммита организации 27 июня согласовать очередной пакет санкций против России.

В феврале Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. В него вошли 194 физических и юридических лица. Также в список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

До этого стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций из-за позиции Германии. Власти ФРГ потребовали ясности в вопросе привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение рестрикций против РФ. Следующую встречу послов стран ЕС намечено провести 19 июня.

Ранее ЕС продлил санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.

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