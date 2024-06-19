Финансист объяснил резкое укрепление рубля

Юань резко подешевел к рублю из-за налогового периода в России. Кроме того, на фоне санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра многие владельцы юаней скорее всего избавляются от них, что также приводит к ослаблению китайской валюты. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Конечно, основная выручка российских экспортеров в иностранной валюте номинирована в юанях. Китайская валюта теперь единственная из ключевых торгуется на биржевом рынке. С учетом этого и активных продаж юаней диапазон возможных колебаний юаня до конца недели выглядит достаточно широким, от 11,5 руб. до 12 руб., возможен выход и за пределы этих границ», — отметил эксперт.

18 июня на торгах Мосбиржи курс юаня обновил 12-месячный минимум и достигал 11,7 руб. 19 июня был обновлен 13-месячный минимум — юань торговался на уровне 10,8 руб. По данным биржи на 10:51 мск 19 июня, китайская валюта стоит 11,15 руб.

До этого Бабин предрек юань по 12 рублей на этой неделе.

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и посредника в сделках на ее валютных торгах — Национального клирингового центра. Американским компаниям запрещены любые сделки с ними. После этого биржа прекратила торги долларом и евро. К чему приведет такая ситуация — в материале «Газеты.Ru».