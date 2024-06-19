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Юань упал ниже 11 рублей впервые за последний год

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

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Depositphotos

Курс юаня на Московской бирже утром в среду опускался до 10,91 рубля. Китайская валюта не торговалась ниже отметки в 11 рублей с мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:45 по московскому времени курс юаня с расчетами «завтра» стоил 11,05 рубля.

Российская валюта укрепляется по отношению к юаню уже пятую торговую сессию подряд. Поддержку рублю оказывает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, которая на ближайшем заседании может стать еще жестче, а также стартовавший налоговый период, комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев.

Доллар в среду торгуется в диапазоне 82,7–86,2 рубля, евро — 88,8–92,6 рубля.

Накануне курс биткоина на бирже Binance опускался до минимума с середины мая. В моменте первая криптовалюта торговалась по $64,4 тыс.

До этого в Иране разрешили расплачиваться цифровым риалом.

Ранее были названы основные причины привязанности россиян к доллару и евро.

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