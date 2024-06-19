Китай резко увеличил межбанковское кредитование в России

С начала года три крупнейшие «дочки» китайских финорганизаций в России увеличили межбанковское кредитование (МБК) в среднем в 1,5 раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчетность.

За первые пять месяцев портфель межбанковских кредитов «Бэнк оф Чайна» вырос на 66% и достиг 223 млрд рублей, а «Чайна Констракшн Банка» — на 112%, до 64 млрд рублей.

Банк «АйСиБиСи» за май нарастил объем МБК на 117%, до 88 млрд рублей. Однако с начала года показатель сократился на 3%.

В 2023 году доля игроков из КНР на российском рыке МБК составляла всего 3,3%. Тем не менее китайские финорганизации играют значимую роль в финансовой системе РФ, поскольку обеспечивают юаневую ликвидность.

До этого сообщалось, что страны G7 собираются «жестко предупредить» китайские банки из-за связей с Россией.

Ранее крупные российские банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку.