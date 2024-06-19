В мае объем торговли Японии и России значительно снизился

Торговый оборот Японии с Россией в мае существенно сократился. Об этом со ссылкой на японское министерство финансов сообщает РИА Новости.

Так, ввоз японских товаров в Россию в мае этого года составил 27,81 млрд иен ($176 млн), что на 21,8% меньше, чем в мае 2023 года. Импорт Японии из России за этот же период уменьшился на 32,2%, составив 64,25 млрд иен ($406,5 млн).

Весь товарооборот между Токио и Москвой в мае составил около 92 млрд иен ($582,5 млн).

До этого глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что Токио рассматривает возможность введения новых санкций против организаций из третьих стран, включая Китай, из-за ситуации на Украине.

24 мая сообщалось, что Япония вводит санкции против российского авиационного предприятия «224-й летный отряд».

Ранее «Большая семерка» пообещала усилить санкционное давление на Россию.