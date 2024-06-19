Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В мае объем торговли Японии и России значительно снизился

В мае Япония значительно сократила объем торговли с Россией

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Торговый оборот Японии с Россией в мае существенно сократился. Об этом со ссылкой на японское министерство финансов сообщает РИА Новости.

Так, ввоз японских товаров в Россию в мае этого года составил 27,81 млрд иен ($176 млн), что на 21,8% меньше, чем в мае 2023 года. Импорт Японии из России за этот же период уменьшился на 32,2%, составив 64,25 млрд иен ($406,5 млн).

Весь товарооборот между Токио и Москвой в мае составил около 92 млрд иен ($582,5 млн).

До этого глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что Токио рассматривает возможность введения новых санкций против организаций из третьих стран, включая Китай, из-за ситуации на Украине.

24 мая сообщалось, что Япония вводит санкции против российского авиационного предприятия «224-й летный отряд».

Ранее «Большая семерка» пообещала усилить санкционное давление на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами