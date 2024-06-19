«Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей

Мировой судья судебного участка №419 Хорошевского района Москвы назначила «Почте России» штраф в размере 100 млн рублей по делу о нарушении условий бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП). Счетная палата выступила истцом, сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, почтовый оператор по договору с Минцифры получил в 2021 году 5 млрд руб. на ремонт и модернизацию своих отделений, однако в 279 из них работы не были выполнены в срок. В «Почте России» считают претензии «формальностью». Там также утверждают, что отделения возобновили работу после ремонта в срок.

Как отмечает газета, данный штраф оказался в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

До этого гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявил, что компания снизила долговую нагрузку более чем на 20 млрд рублей.

Он также прокомментировал план по оптимизации работы «Почты России», который обозначал глава Минцифры Максут Шадаев. По словам Волкова, есть соответствующая стратегия, обсуждаемая членами совета директоров.

Ранее посылка взорвалась в отделении «Почты России» в Москве.