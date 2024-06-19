В России разработали методику расчета кадровых потребностей экономики

Минтруд РФ разработал проект методики, с помощью которой ведомство будет формировать прогноз кадровых потребностей экономики страны. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, который в конце мая министерство отправило на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК; она состоит из представителей правительства, работодателей и профсоюзов).

Так, для расчетов Минтруд предлагает использовать несколько источников данных. Первым из них является статистика, которую Росстат собирает во время своих обследований предприятий и населения. Второй источник — данные Минэкономики, в том числе его макроэкономического прогноза. Третий — результаты опросов работодателей, в ходе которых они будут сообщать о своих кадровых потребностях.

Все три упомянутых источников информации Минтруд собирается использовать для расчета двух типов показателей, которые характеризуют потребность экономики в кадрах. Первый — общая кадровая потребность. Он обозначает численность работников, занятых на рабочих местах и на работах, необходимых для обеспечения «прогнозируемых объемов производства валовой добавленной стоимости с учетом планируемого изменения производительности труда». Вторым типом показателя является замещающая кадровая потребность. Он обозначает численность сотрудников, необходимых для замены тех, кто постепенно выходит на пенсию, а также для работы на новых рабочих местах. Ведомство намерено рассчитывать два эти показателя по формулам сначала для всей России, потом последовательно для отдельных регионов и групп профессий.

Ранее экономист заявил, что новое повышение МРОТ не повлияет на зарплаты россиян.