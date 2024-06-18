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Назван самый дорогой фармацевтический бренд в мире

Johnson & Johnson снова признали самым дорогим фармацевтическим брендом в мире

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Global Look Press

Американская Johnson & Johnson шестой год подряд заняла первое место в рейтинге самых дорогих фармацевтических брендов мира. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании в сфере оценки брендов Brand Finance.

За последний год стоимость бренда J&J выросла на 5% и достигла $13,4 млрд.

Самыми быстрорастущими фармацевтическими брендами стали Novo Nordisk и Eli Lilly. Их стоимость подскочила на 64% (до $5,1 млрд) и 53% (до $5,9 млрд) соответственно.

В топ-25 также вошли четыре китайских компании: Guangzhou Pharmaceutical, Sinopharm, Shanghai Pharmaceuticals Holding и Yunnan Baiyao.

До этого сообщалось, что Johnson & Johnson выделит $6,5 млрд для урегулирования претензий потребителей, связанных с десятками тысяч исков к компании из-за детской присыпки с тальком.

Ранее Eli Lilly запретила поставки своего инсулина в Россию.

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