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Стало известно, на сколько подорожали квартиры в Москве

«Метриум»: квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 71%

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Shutterstock/Oleg Opryshko

Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Москвы в апреле-июне 2024 года достигла 465,6 тыс. руб. (+70,9% за последние пять лет). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в 2014-2019 годах квадратный метр в столичных новостройках, наоборот, подешевел на 4,3%.

«В 2019-2024-м произошло множество знаковых событий, меняющих рыночную конъюнктуру: переход отрасли на проектное финансирование, пандемия, внедрение ипотеки с господдержкой, колебания ключевой ставки. Продажи первичных квартир временно просели после объявления мобилизации в 2022 году, но рынок быстро восстановился, так как отечественная экономика проявила устойчивость к внешним вызовам», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что в массовом сегменте за минувшие пять лет квадратный метр подорожал на 95,7%, в бизнес-классе – на 88,8%, в премиум-классе – на 35,4%, в элитном сегменте – на 84,8%, а в Новой Москве – на 106,6%.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев добавил, что сравнительно небольшой рост цен в премиальном сегменте не свидетельствует о его низкой ликвидности (возможность быстро и выгодно продать — «Газета.Ru»), а объясняется децентрализацией предложения – смещения объемов экспозиции из центра в более удаленные районы Москвы.

Согласно данным «Метриум», по итогам мая 2024 года в новостройках Москвы продавалось 69 тыс.квартир и апартаментов без учета элитного сегмента (-2,3% к апрелю).

Ранее россиянам назвали города с самыми дешевыми квартирами.

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