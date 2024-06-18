ЕС резко увеличил поставки пива в Россию

По итогам апреля Евросоюз поставил на российский рынок 27,5 тыс. тонн пива на €23,1 млн. Это максимальный объем экспорта с августа 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Для сравнения: в августе прошлого года из ЕС в Россию поступило 28,2 тыс. тонн пива на €25,9 млн.

Основным европейским поставщиком пива в РФ в апреле была Германия. Страна за период экспортировала на российский рынок товара на €8,5 млн. Второе место заняла Литва с €4 млн. Тройку замыкает Бельгия с €3,2 млн.

В топ-5 экспортеров пива в Россию по результатам апреля также вошли Чехия (€3 млн) и Польша (€2,1 млн).

Между тем поставки вина из Евросоюза в РФ в апреле значительно просели. Экспорт сократился на 18% по сравнению с мартом и составил €63,2 млн. Главным поставщиком по-прежнему остается Италия.

До этого в России предложили отменить НДС на вино.

Ранее в РФ резко выросли нелегальные онлайн-продажи алкоголя.