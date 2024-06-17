Альфа-Банк поможет предпринимателям искать партнеров по бизнесу

Альфа-Банк запустил собственный сервис поиска партнеров для предпринимателей в сфере e-com — Альфа-Таргет, сообщили в пресс-службе банка.

Новый сервис поможет клиентам финансовой организации продвигать бизнес в интернет-банке и мобильном приложении Альфа-Бизнес, а также на сайте Альфа-Банка.

Для того, чтобы им воспользоваться, нужно разместить объявление о своем товаре или услуге.

Сервис позволяет создавать неограниченное количество объявлений, отслеживать статистику просмотров, добавлять заинтересовавшие товары и услуги в избранное.

Также Альфа-Таргет позволяет сравнивать цены, ставить оценки и писать отзывы.

Увидев размещенные объявления в интернет-банке, мобильном приложении или на сайте, покупатели смогут связаться со своим партнером.

Сервисом можно будет бесплатно пользоваться в течение двух месяцев.

Руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева назвала поиск надежных контрагентов и продвижение товаров и услуг первоочередной задачей для развития бизнеса.

«Мы создали сервис, который решает сразу обе задачи — соединяет поставщиков и покупателей на единой платформе», — пояснила она.