СберСеллер получил награду за экологические корпоративные подарки

Корпоративный подарок компании СберСеллер, сейлз-хауса для реализации рекламных форматов экосистемы Сбера, победил в категории «Корпоративные проекты» национальной премии «Лучшие социальные проекты России». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Компания представила на конкурс экологичный деревянный набор для игры в домино, который поможет понять, как работают инструменты и сервисы СберСеллера.

В компании считают, что этот корпоративный подарок укрепит имидж СберСеллера как социально ответственного бизнеса.

Каждая из костяшек представляет одного из ключевых партнеров СберСеллера и дает представление о разнообразии инвентаря и ресурсов, а также упрощает понимание организации бизнес-процессов.

В компании пояснили, что игра схожа с подбором индивидуального подхода для клиента: сейлз-хаус предлагает брендам множество персональных В2В-решений, выстраивая цепочку из нескольких поверхностей, технологий и креативов для достижения максимальной эффективности.

Авторский набор домино стал корпоративным подарком для более 200 партнеров СберСеллера.

По словам генерального директора СберСеллера Натальи Дмитриевой, этот набор для игры в домино — пример того, как креатив и забота об экологии могут идти рука об руку.

«Компании сейчас не могут не учитывать социальную ответственность в своей повседневной работе, даже если речь идет о внутренних подарках для партнеров. Мы рады, что смогли с помощью знакомой каждому игре напомнить о важности устойчивого развития и познакомить поближе с нашим бизнесом», — сказала Дмитриева.