Стало известно, зачем ушедшие компании снова регистрируют товарные знаки в России

Ушедшие из России иностранные компании могут регистрировать свои товарные знаки в стране, потому что в перспективе рассматривают вариант возвращения на российский рынок. Об этом «Москве 24» рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха, комментируя соответствующее решение американского производителя напитков The Coca-Cola Company и американской сети кофеен Starbucks.

Помимо этого, таким образом компании могут пытаться сохранить права на товарные знаки, добавил эксперт. По его словам, российский рынок является привлекательным для них из-за своего большого объема. Однако бренды, которые примут решение вернуться, могут столкнуться с трудностями, уверен он.

«Я считаю, что когда-то они попробуют вернуться в Россию. И если у Starbucks есть некоторые перспективы, потому что это сеть кафе с определенной технологией, ассортиментом, то с Coca-Cola будет сложнее. Потому что раньше существовала только она и больше никого. А сейчас очень много российских компаний производит похожие продукты», — уточнил Илюха.

14 июня газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных ведомства сообщала, что The Coca-Cola Company, которая в 2022 году ушла из России, в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Ранее сообщалось, что американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию.