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СберСеллер стал лидером в рейтинге технологий и систем автоматизаций

Эксперты российского рекламного рынка оценили качество услуг СберСеллера

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Freepik.com

СберСеллер, сейлз-хаус для реализации рекламных форматов экосистемы Сбера, занял первые места в двух категориях рейтинга Technology Index 2024 от AdIndex. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

СберСеллер стал лидером в разделах «Знание» и «Сотрудничество» сегмента Premium Networks, а также вошел в топ-5 интегрального рейтинга, учитывающего долю рынка, качество продукта и оказываемого сервиса.

По словам генерального директора СберСеллера Натальи Дмитриевой, лидерство в рейтинге Technology Index отражает приверженность компании современным технологиям и предоставлению высококачественных промопродуктов.

Она отметила, что команда сейлз-хауса решила отказаться от понятия «рекламный инвентарь» и сосредоточиться на создании уникальных решений, которые максимально соответствуют потребностям клиентов.

«Наша цель — не просто оставаться в авангарде индустрии, но и формировать ее будущее, предлагая инновационные и эффективные инструменты для достижения бизнес-целей партнеров СберСеллера», — заявил Наталья Дмитриева.

Эксперты рекламного рынка оценили работу сейлз-хауса по развитию технологий и интеграции современных решений — например, использование искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения таргетинга и персонализации рекламных сообщений.

Technology Index 2024 основан на собственном исследовании AdIndex, которое охватывает 522 эксперта из 261 компании и оценивает платформы по узнаваемости бренда, качеству продуктов и доле рынка.

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