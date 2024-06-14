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Бизнес отрицает рост цен из-за прекращения торгов долларами и евро

«Известия»: бизнес исключает рост цен из-за прекращения торгов долларами и евро

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Global Look Press

Российские импортеры исключают рост цен после прекращения торгов долларами и евро на Московской бирже из-за санкций министерства финансов США. Об этом пишут «Известия».

Один из сотрудников российской компании заявил, что там были готовы к санкциям против Мосбиржи. Он отметил, что закупки идут не в долларах или евро, а в иных валютах. По его словам, изменение цены или дефицита не ожидается. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что большая часть расчетов за поставки электроники из КНР в Россию ведутся в китайских юанях и ожидать роста цен не приходится.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что россиянам не стоит переживать из-за санкций США в отношении Московской биржи и торопиться идти в обменники, потому что ситуация не затронет обычных граждан.

Ранее экономист допустил, что россияне могут потерять доллары на счетах после решения Мосбиржи.

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