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Россиянам посоветовали не спешить покупать доллары после санкций против Мосбиржи

Экономист Остапкович: россиянам не стоит спешить покупать доллары

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Shutterstock

Россиянам не стоит переживать из-за санкций США в отношении Московской биржи и торопиться идти в обменники, потому что ситуация не затронет обычных граждан. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, долларовые счета и торговля валютой в банке останутся нетронутыми. При этом экспортеры и импортеры, которым нужна валюта, могут столкнуться с проблемами.

«Бежать сейчас покупать доллары не имеет смысла, потому что сегодня некоторые мелкие банки ставят чуть ли не 200 рублей за доллар. Ситуация в течение 10 дней должна потихоньку угомониться», — подчеркнул Остапкович.

Эксперт допустил, что курс доллара может подрасти на фоне новостей, однако не до критического уровня.

Московская биржа до этого сообщила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Торговая площадка отметила, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее экономист допустил, что россияне могут потерять доллары на счетах после решения Мосбиржи.

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