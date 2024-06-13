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ЦБ впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов

Центробанк РФ установил курс доллара на отметке 88,21 руб., евро — 94,83 руб.

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк России впервые после ведения санкций против Мосбиржи установил официальные курсы валют. Информация опубликована на официальном сайте ЦБ.

После введения санкций курсы валют на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Согласно последним данным, курс доллара снизился на 81 копейку, до 88,21 руб., а евро — на 91 копейку, до 94,83 руб.

12 июня Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на площадке. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Позднее Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Подчеркивалось, что биржа «обладает всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

Ранее экономист раскрыл, был ли ЦБ готов к санкциям США против Мосбиржи.

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