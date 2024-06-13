Представители онлайн-платформ и агрегаторов обсудили будущее киноиндустрии

«Афиша» обеспечивает российские кинотеатры возможностью проведения успешных маркетинговых кампаний, которые повышают онлайн-продажи билетов и стимулируют развитие отрасли. Об этом на съезде Ассоциации владельцев кинотеатров в Сочи заявил генеральный директор компании Илья Альтшулер.

В ходе круглого стола с представителями онлайн-платформ и агрегаторов Илья Альтшулер рассказал о новых возможностях «Афиши».

Он отметил, что сегодня, на момент своего 25-летия, компания «Афиша» стала не только крупнейшим лайфстайл-СМИ, но и, в первую очередь, полноценным e-commerce-проектом, который представлен в 250 городах России.

Илья Альтшулер подчеркнул, что компания помогает выбрать фильмы и купить на них билеты в 800 кинотеатрах страны.

В числе важных направлений гендиректор назвал развитие партнерских каналов продаж и проведение совместных стимулирующих акций.

Он отметил, что «Афиша» интегрирует новые инструменты, благодаря чему поход в кино для пользователя становится еще более удобным и доступным.

Альтшулер отметил, что за последние два года команда «Афиши» осуществила редизайн всех платформ, целью которого было вернуться к «классическому» для компании красному цвету, а также внедрила систему умных рекомендаций на основе обезличенных истории просмотров и покупок пользователей.

«Афиша» развивает продажи на новые типы событий и особое внимание уделяет кино — в рамках одного из самых популярных медиа страны «Афиша Daily» освещаются новости кинематографа, публикуются подборки фильмов, рецензии, интервью, статьи экспертов о кинопремьерах и кинофестивалях, добавил Альтшулер.