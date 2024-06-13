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В КНР начали расследование из-за пропажи произведенной в РФ меди

Bloomberg: компания из КНР не смогла найти ни заказанной в России меди, ни завод

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group начал расследование из-за пропажи крупной партии меди, закупленной в России. Об этом пишет Bloomberg.

По его данным, компания приобрела две тысячи тонн рафинированной меди у «Региональной металлургической компании» еще в конце 2023 года, после этого товар должен был быть продан местному торговцу для последующей доставки в КНР. В итоге груз оказался гранитом и прибыл не в Китай, а Турцию.

Wuchan Zhongda Group начал расследование инцидента. Сотрудники китайского конгломерата приехали в РФ, чтобы выяснить ситуацию, однако даже не смогли найти, где находится завод.

Bloomberg также отмечает, что международный рынок торговле металлами не раз становился рискованным из-за мошеннических историй.

До этого агентство Reuters сообщило, что страны G7 могут на следующей неделе сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают России обходить санкции.

Ранее сообщалось, что для китайцев запустят необычное шоу с русскими женщинами.

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