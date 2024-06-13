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Глава комитета ГД Аксаков назвал самую технологичную платформу в России

Аксаков назвал платформу SberCIB Terminal самой технологичной в России

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Максим Блинов/РИА «Новости

Платформа SberCIB Terminal является самой технологичной в стране и ее востребованность будет расти. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказал председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Комментируя введенные накануне санкции США в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра, парламентарий отметил, что удивляется американским решениям. При этом, как пояснил Аксаков, ограничения создают минимальное влияние, поскольку часть валютного рынка работает вне биржи, и соответственно этот рынок сейчас включится более активно, в том числе и платформа, которую использует Банк России.

«Решение вызвало переполох у эмоциональной части нашего рынка, но, в принципе, не имеет серьезных последствий, да и несерьезных тоже», — сказал депутат.

Отвечая на вопрос о том, помогает ли в сложившейся ситуации платформа SberCIB Terminal, глава комитета по финансовым рынкам назвал ее самой технологичной.

«На самом деле, валютный рынок обеспечивается или обслуживается технологичными системами, и сберовская система — она, может быть, самая технологичная у нас в стране, и поэтому подавляющее большинство участников рынка, многие банки работают через эту сберовскую платформу», — объяснил парламентарий, подчеркивая, что «она востребована и сейчас будет более широко востребована».

До этого экономист Андрей Бархота напомнил, что благодаря платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн SberCIB Terminal, Сберу удалось обеспечить бесперебойную реализацию валютных операций.

Ранее политолог объяснил, что сподвигло США ввести санкции против Мосбиржи.

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