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В Ассоциации российских банков оценили перспективы рубля на фоне санкций против Мосбиржи

Академик Тосунян: стабильность рубля больше зависит от Центробанка, а не бирж

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Shutterstock

Спрогнозировать, что будет с курсом доллара и евро после того, как Московская биржа объявила о прекращении торгов с этими валютами, сложно. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Он напомнил, что, помимо Мосбиржи, существуют и другие площадки, на которых ведутся торги, в том числе внебиржевые площадки и другие биржи. По его словам, стабильность рубля во многом зависит от Центрального банка России, а не от бирж.

«Биржи — это все-таки безналичные торги, на курс они, может, немного и влияют, но граждан больше интересует наличная валюта. <...> Кому нужна наличная валюта для поездок, пусть обращаются в банки. Там им продадут доллары или евро в зависимости от их наличия. Каждый банк может установить свой курс  с учетом своих потребностей в валюте и будущих рисков», заключил Тосунян.

Московская биржа до этого сообщила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Торговая площадка отметила, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее экономист допустил, что россияне могут потерять доллары на счетах после решения Мосбиржи.

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