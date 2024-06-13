Экономисты оценили валютные операции через терминал SberCIB

Благодаря платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн SberCIB Terminal, Сберу удалось обеспечить бесперебойную реализацию валютных операций. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист Андрей Бархота.

Эксперт отметил, что в условиях новых санкций, наложенных на Мосбиржу и Национальный клиринговый центр, у экономических агентов возникают опасения относительно доступности долларов и евро.

При этом Андрей Бархота констатировал, что Сбер оказался готов к новой ситуации лучше других финансовых институтов, обеспечивая бесперебойную реализацию валютных операций через специализированный терминал SberCIB.

«В работе системы мы видим гораздо менее волатильное движение по курсам и котировкам валют. В числе очевидных плюсов необходимо отметить гарантированную поставку валюты по фиксированной цене. Для клиентов Сбера эта услуга бесплатна, что гарантирует неповышение транзакционных издержек участников экономической деятельности», — сказал Бархота.

Платформа бесплатно предоставляется юрлицам, банкам и компаниям на финансовом рынке. В терминале можно найти цены на валютно-обменные курсы, аналитику и экспертизу Сбера.

По словам эксперта цифровой трансформации Игоря Шилько, после того, как с российского рынка ушли международные поставщики информации, платформа Сбера играет важную роль.

«Сбер стал транслировать экспертизу финансового рынка через этот терминал. Указанные там цены — не биржевые, а сберовские, которые формируются на основании алгоритма. То есть они могут отличаться от биржевых цен. Ядро ценообразования — анализ всех сделок, которые делает Сбербанк: от сделок в отделениях банка до сделок, проходящих на межбанковских платформах», — пояснил Шилько.

Он добавил, что существует большая разница между индикативом и реально торгуемой ценой на финансовом рынке. Индикатив может быть отображен любой, при этом он не будет гарантировать проведение сделок по указанной цене. А в SberCIB Terminal цены отображены не индикативные, а живые. Это означает, что Сбербанк готов совершать сделки по указанным в терминале ценам.

В SberCIB Terminal возможно совершать валютно-обменные операции с расчетами сегодня или в будущем по счетам, открытым в Сбербанке. Платформа предоставляет собственную службу выделенного клиентского сервиса.

Каждый четвертый банк в России размещает депозиты через SberCIB Terminal. За 6 лет количество финансовых инструментов в SberCIB Terminal выросло с 5 до 22 — по этому показателю сервис занимает лидирующую позицию среди подобных российских электронных платформ.