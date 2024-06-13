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ЦБ РФ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки

Тремасов: ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки в июле до 17-18%

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Depositphotos

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске заявил, что ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, возможность повышения ключевой ставки сейчас на стадии рассмотрения, этот вопрос будет подниматься на июньском заседании. Он подчеркнул, что разумнее говорить, что ЦБ допускает возможность повышения ставки в июле.

«Вот те предложения, которые были в июне — на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде», — сказал Тремасов.

Он отметил, что на последнем заседании совета директоров прозвучали предложения повысить ставку на 100 базисных пунктов, до 17%, и на 200 базисных пунктов - до 18%.

7 июня ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых и не исключил ее повышения на следующем заседании 26 июля. Старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской академии Юрий Перевышин предположил, что ставки по вкладам и кредитам в ближайшее время увеличатся, несмотря на то, что ключевая ставка осталась неизменной.

Ранее россиянам посоветовали откладывать по 100 рублей в день.

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