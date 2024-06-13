Акции Мосбиржи снижаются более чем на 15%

Акции Московской биржи снижаются более чем на 15% из-за введения против нее американских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Накануне стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркивала, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро. При этом также были остановлены торги гонконгским долларом.

В Центробанке в связи с санкциями США выпустили разъяснение, в котором пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, бизнес и россияне смогут покупать и продавать валюты, а накопления в них на счетах в банках остаются сохранными.

Ранее аналитик рассказал, сколько может стоить доллар после санкций в отношении Мосбиржи.