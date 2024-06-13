Стали известны последствия санкций против Мосбиржи

Из-за новых санкций США на Мосбиржу продавать и покупать доллары и евро в России станет сложнее и затратнее. Разница между курсами покупки и продажи валют — так называемый спред — существенно вырастет. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он допустил ослабление рубля в ближайшее время, как это бывает в моменты геополитических шоков и новых санкций: курс доллара может взлететь до 98 рублей.

«Биржевой рынок торговли валютой был удобным для всех своей прозрачностью, минимальными издержками, низким спредом между ценой продажи и ценой покупки. Теперь рынок торговли «токсичными» валютами станет менее прозрачным, возрастет роль банков на нем, возрастут издержки. Кроме того, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро», — отметил аналитик.

По его словам, в первые дни после санкций курсы долларов и евро будут менее выгодными из-за возросшей неопределенности и новых условий работы. Поэтому эксперт посоветовал подождать неделю или две недели с покупкой токсичных валют, если есть такая возможность.

Во вторник на закрытии торгов Мосбиржи курс доллара составил 89,1 рубля, евро — 95,6 рубля. По мнению Васильева, в первые дни после санкций курс доллара может переместиться в диапазон 94-98 рублей, евро – 101-105 рублей. По словам аналитика, когда первоначальный шок на валютном рынке пройдет, и его участники выстроят новые схемы работы, доллар вернется в диапазон 90-95 рублей, евро – 97-102 рубля.

Васильев не исключил, что в какой-то момент российские граждане и компании начнут избавляться от токсичных долларов и евро, что может привести к временному укреплению курса рубля.

12 июня США ввели санкции на Мосбиржу и Национальный клиринговый центр (посредник в сделках на валютном рынке на бирже — «Газета.Ru»). В ЦБ пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, бизнес и россияне смогут покупать и продавать валюты, а накопления в них на счетах в банках остаются сохранными.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции мешают России.