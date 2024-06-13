Банк России приостановил торги еще одной валютой

Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом, одновременно меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи на 9.50 мск. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В публикации отмечается, что с четверга торговые сессии на валютном рынке, на рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи с расчетом в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.

До этого Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что «Московская биржа» приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями Минфина США.

Также стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.