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Большинство россиян купили авиабилеты на внутренние рейсы на июль

«Авиасейлс»: Сочи стал самым популярным внутренним направлением на июль стал

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Shutterstock/StockphotoVideo

Большинство (72%) россиян в июле отправятся в путешествие по стране и купили авиабилеты на внутренние направления. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». Там уточнили, что самым популярным внутренним направлением стал Сочи — туда отправятся 22% туристов.

Средняя длительность поездки в Сочи составит 10 дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Сочи туда-обратно в июле:

Санкт-Петербург посетят 13% отдыхающих. Они планируют провести там в среднем неделю. 

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Санкт-Петербург туда-обратно в июле:

  • из Москвы — от 6 350 рублей
  • из Екатеринбурга — от 18 650 рублей

Почти столько же туристов (12%) посетят Калининград. Путешествие продлится чуть больше недели.

Цена авиабилетов на одного пассажира в Калининград туда-обратно в июле:

  • из Москвы — от 10 650 рублей
  • из Санкт-Петербурга от 15 850 рублей
  • из Екатеринбурга от 24 130 рублей

В Москву полетят 9% путешественников. Длительность поездки составляет в среднем восемь дней.  

Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно в июле:

  • из Санкт-Петербурга — от 6 360 рублей
  • из Екатеринбурга — от 11 350 рублей

Доля бронирований авиабилетов в Махачкалу составила 6%. Туристы планируют отпуск там на девять дней.  

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Махачкалу туда-обратно в июле:

  • из Москвы — от 16 370 рублей
  • из Санкт-Петербурга — от 20 580 рублей
  • из Екатеринбурга — от 18 300 рублей

В  Минеральные Воды полетят 5% российских путешественников. В среднем отдых на курорте продлится 10 дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира туда-обратно в июле:

  • из Москвы — от 13 930 рублей
  • из Санкт-Петербурга — от 20 190 рублей
  • из Екатеринбурга — от 22 800 рублей.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ереван стал самым популярным зарубежным направлением у российских туристов.

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