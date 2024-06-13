Россиянам посоветовали откладывать по 100 рублей в день

Россияне, у которых нет привычки делать накопления, могут начать откладывать по 100 рублей в день, и тогда за год их доход составит 36 тыс. рублей. А при зарплате в 80 тыс. рублей можно накопить на машину по цене 1,2 млн рублей за четыре года. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансист Андрей Пушкарев.

«Как вариант, стоит открыть вклад без возможности снятия денег без процентов и штрафов. Обычно сроки таких депозитов составляют от нескольких месяцев до нескольких лет. Это помогает избежать искушения потратить деньги на что-то другое. Второй способ — долгосрочные инвестиции», — посоветовал финансист.

По его словам, акции, облигации, паи инвестиционных фондов могут обеспечить более высокий доход по сравнению с обычными сберегательными счетами. Однако они обычно требуют длительного времени для достижения целей — несколько лет. Тем, кто умеет делать накопления и готов начать инвестировать, финансист посоветовал получить кредит на автомобиль и в то же время инвестировать деньги по ставке доходности, превышающей проценты по займу. Тогда проблем с платежами по кредиту не будет, заключил эксперт.

До этого россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что займы в России берут оптимисты.