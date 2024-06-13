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Экономист назвал условия для повышения ключевой ставки до 20%

БКС: ЦБ повысит ключевую ставку до 20%, если инфляция в РФ не начнет замедляться

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рост ключевой ставки до 20%, как в феврале 2022 года, возможен, если инфляция в России не начнет замедляться. Такой прогноз «Газете.Ru» дал
главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«В базовом сценарии мы не ожидаем ключевую ставку 20%. Скорее всего, ставка останется на текущем уровне (16%) до конца года или будет незначительное снижение. Текущие ставки по кредитам и депозитам уже соответствуют 18%-ной ключевой ставке, а сокращение льготных программ кредитования усилит жесткость денежно-кредитной политики и нормализует темпы роста цен», — сказал экономист.

Он ожидает достижения целевого уровня инфляции — 4% в годовом выражении — к середине 2025 года.

7 июня ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых и не исключил ее повышения на следующем заседании 26 июля. Старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской академии Юрий Перевышин предположил, что ставки по вкладам и кредитам в ближайшее время увеличатся, несмотря на то, что ключевая ставка осталась неизменной.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россиянам ждать после очередного сохранения ключевой ставки в 16%.

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