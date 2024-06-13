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Россияне стали больше тратиться на такси

«Чек Индекс»: средний чек россиян за поездки на такси за год вырос на 9%

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Shutterstock

Средний чек россиян за поездки на такси составил 498 рублей в апреле-мае 2024 года (+9% к аналогичному периоду 2023-го). При этом в Москве средний чек достиг 792 рубля, прибавив за год 10%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

Число поездок на такси по России выросло на 2% за год, а по Москве — на 5%.

По словам экспертов «Чек Индекса» значимый объем поездок традиционно фиксируется в январе-апреле и августе – декабре, ослабевая на периоды майских праздников и летнего сезона.

«Однако в мае текущего года более высокий спрос, на фоне потребительской уверенности и возросшего туристического трафика в крупные города.
Основными факторами изменения спроса на такси остаются увеличение мобильности граждан, восстановление офлайн-форматов деловой активности, рост внутреннего туризма», — подчеркнули эксперты.

По их словам, нужно учитывать и активное пользование потребителями личных авто, каршеринга, общественного транспорта. Эксперты добавили, что на величину среднего чека влияют выросшие траты на обслуживание, лизинг автомобилей, расходы самих водителей и издержки таксопарков, а также алгоритмы балансирования спроса и предложения.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее экономист оценил вероятность достижения инфляции в 4% в 2025 году в России.

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