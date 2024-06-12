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G7 одобрило выделение Киеву средств до конца года за счет замороженных активов РФ

Страны G7 одобрили выделение $50 млрд Киеву за счет замороженных активов РФ

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Claudia Greco/Reuters

Страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении $50 миллиардов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — заявил Елисейский дворец.

Отмечается, что средства будут переведены до конца текущего года.

В настоящее время специалисты должны будут проработать его с тем, чтобы «гарантировать, что оно соответствует закону».

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Большая семерка» (G7) вырабатывает конкретные договоренности по изъятию замороженных активов России для Украины, отмечается «хороший прогресс». Он отметил, что Соединенные Штаты планируют представить конкретный план в совместной декларации лидеров G7.

Ранее США оценили ситуацию с выделением Украине $50 млрд кредитной помощи.

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