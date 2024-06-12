ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов в шестой раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Решено сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2%», — указывается в заявлении.

Согласно данным ФРС, экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами, как и показатели трудовой занятости населения.

«Экономические перспективы неопределенны», — отметили в ведомстве.

Как следует из пресс-релиза, инфляция в США за последний год снизилась, хотя и остается достаточно высокой и далекой от целевого уровня в 2%.

В мае ФРС США в шестой раз сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

До этого руководитель американской ФРС Джером Пауэлл заявил, что страна может снизить базовую процентную ставку в 2024 году.

Ранее Великобритания опередила США в борьбе с инфляцией.