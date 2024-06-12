ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов в шестой раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.
«Решено сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2%», — указывается в заявлении.
Согласно данным ФРС, экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами, как и показатели трудовой занятости населения.
«Экономические перспективы неопределенны», — отметили в ведомстве.
Как следует из пресс-релиза, инфляция в США за последний год снизилась, хотя и остается достаточно высокой и далекой от целевого уровня в 2%.
В мае ФРС США в шестой раз сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
До этого руководитель американской ФРС Джером Пауэлл заявил, что страна может снизить базовую процентную ставку в 2024 году.
Ранее Великобритания опередила США в борьбе с инфляцией.