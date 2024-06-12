В Центробанке отреагировали на санкции США против Мосбиржи

Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что «Московская биржа» приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями Минфина США.

«Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ для определения курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Подчеркивается, что покупка и продажа валют через российские банки будет продолжаться, средства в долларах и евро остаются сохранными.

До этого стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.