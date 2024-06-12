Казахстан пообещал восполнить перепроизводство нефти по сделке ОПЕК+ за май

Власти Казахстана в июне скомпенсируют майское превышение добычи нефти в рамках соглашения расширенной Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства энергетики в официальном Telegram-канале.

«Республика Казахстан по-прежнему полностью привержена соглашению ОПЕК+», — утверждается в заявлении.

По оценкам источников, в мае 2024 года страна перевыполнила обязательства на 45 тыс. баррелей в сутки.

«Казахстан компенсирует данное перепроизводство», — заверили в ведомстве.

Более того, минэнерго пообещало в полном объеме и исполнить июньские обязательства, в том числе дополнительные добровольные сокращения. Перепроизведенные с начала текущего года объемы добычи нефти планируется до конца сентября будущего года.

Перед этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией, касающиеся сотрудничества в сфере транспортировки нефти РФ через территорию Казахстана в Китай.

Ранее сообщалось, какие преимущества получит Казахстан от транзита российской нефти в КНР.