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Казахстан пообещал восполнить перепроизводство нефти по сделке ОПЕК+ за май

Казахстан обещал восполнить в июне перепроизводство нефти по сделке ОПЕК+ за май

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Shutterstock

Власти Казахстана в июне скомпенсируют майское превышение добычи нефти в рамках соглашения расширенной Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства энергетики в официальном Telegram-канале.

«Республика Казахстан по-прежнему полностью привержена соглашению ОПЕК+», — утверждается в заявлении.

По оценкам источников, в мае 2024 года страна перевыполнила обязательства на 45 тыс. баррелей в сутки.

«Казахстан компенсирует данное перепроизводство», — заверили в ведомстве.

Более того, минэнерго пообещало в полном объеме и исполнить июньские обязательства, в том числе дополнительные добровольные сокращения. Перепроизведенные с начала текущего года объемы добычи нефти планируется до конца сентября будущего года.

Перед этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией, касающиеся сотрудничества в сфере транспортировки нефти РФ через территорию Казахстана в Китай.

Ранее сообщалось, какие преимущества получит Казахстан от транзита российской нефти в КНР.

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