Для россиян запустят прямые авиарейсы еще в четыре страны

Для россиян запустят еще четыре прямых авиарейса — в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию. Об этом объявил заместитель главы Министерства транспорта России Владимир Потешкин, чьи слова передает «Интерфакс».

Согласно информации замминистра, прямое авиасообщение с означенными странами будет запущено до конца текущего года.

«У нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами», — подчеркнул Потешкин.

В материале отмечается, что с начала 2024 года список прямых направлений из РФ пополнили Вьетнам, Бахрейн, Иордания и Тунис.

По данным замглавы ведомства, в настоящее время 19 российских авиаперевозчиков выполняют полеты в 25 зарубежных стран.

В конце мая министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявлял, что прямые авиарейсы на Бали из России могут быть восстановлены уже в предстоящем курортном сезоне.

Ранее из аэропорта Домодедово начали выполняться прямые авиарейсы в Иорданию.